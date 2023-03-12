Ковальчук Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана