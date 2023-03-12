Ковальчук Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Валентин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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