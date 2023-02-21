Орлов Степан Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Орлов Кондратий Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Орлов Дей Степанович
Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Лубягина Агафья Степановна
Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Крысова Настасья Степановна
Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Авдотья Степановна
Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1741