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Орлов Степан Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Орлов Кондратий Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Орлов Дей Степанович

Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Лубягина Агафья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Крысова Настасья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Рождение ребёнка
1714

Сын: Орлов Иван Степанович

Мать ребёнка: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Аксинья (Ксения) Козьминична

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1741
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