Ефросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Домна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кириллович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кириллович

Бракосочетание
05.08.1771

Муж: Федор Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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