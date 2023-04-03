Печникова Ксения Дионисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев
Рождение ребёнка
13.10.1913
Сын: Печников Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно