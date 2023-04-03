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Печникова Ксения Дионисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Печников Андрей Васильев

Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Печников Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.10.1913

Сын: Печников Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Печников Василий Иоанникеев

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Василий Иоанникеев

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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