Берендюков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1940
Сын: Берендюков Борис Николаевич
Мать ребёнка: Берендюкова Мария Севостьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнулина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Берендюкова Мария Севостьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берендюков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Берендюкова Мария Севостьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно