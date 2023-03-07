Берендюков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берендюков Николай Васильевич

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

18.04.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.02.1940

Сын: Берендюков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Берендюкова Мария Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнулина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Берендюкова Мария Севостьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берендюков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Берендюкова Мария Севостьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берендюкова Мария Севостьяновна

Смерть
Неизвестно
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