Смагин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смагин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1916

Сын: Смагин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Смагин Зинаида Дмитриевна

г.Ливны, Орловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Смагин Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагин Зинаида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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