Смагин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смагин Андрей
Рождение ребёнка
22.03.1916
Сын: Смагин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Смагин Зинаида Дмитриевна
г.Ливны, Орловская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Смагин Зинаида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно