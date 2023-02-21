Зорова Евдокия Евстигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорова Евдокия Евстигнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Зоров Михаил Семенов

Отец ребёнка: Зоров Семен Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Зоров Василий Семенов

Отец ребёнка: Зоров Семен Семенов

Рождение ребёнка
15.11.1894

Сын: Зоров Александр Семенов

Отец ребёнка: Зоров Семен Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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