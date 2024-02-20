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Казанкова Александра

Место рождения

д. Сергиевские Выселки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
1933

Сын: Казанков Борис Александрович

Отец ребёнка: Казанкова Александр Егорович Георгиевич

д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Казанкова Александр Егорович Георгиевич

д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Казанкова Александр Егорович Георгиевич

д. Сергиевские Выселки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанкова Александр Егорович Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
кладбище с. Парфентьево
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