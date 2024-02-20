Казанкова Александра
Место рожденияд. Сергиевские Выселки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Казанков Борис Александрович
Отец ребёнка: Казанкова Александр Егорович Георгиевич
д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Казанкова Александр Егорович Георгиевич
д. Сергиевские Выселки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Казанкова Александр Егорович Георгиевич
д. Сергиевские Выселки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
кладбище с. Парфентьево