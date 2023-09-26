Журавлева Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1832
Дата смерти06.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1863
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галимская Марина Гавриловна
Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович
Смерть
06.07.1892