Журавлева Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1832

Дата смерти

06.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1863

Сын: Журавлев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галимская Марина Гавриловна

Отец ребёнка: Журавлев Гавриил Петрович

Смерть
06.07.1892
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