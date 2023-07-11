Головин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1991

Сын: Головин Андрей

Мать ребёнка: Спирина Елена

Рождение ребёнка
11.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спирина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин ?

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
г. Шуя