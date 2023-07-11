Головин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1991
Сын: Головин Андрей
Мать ребёнка: Спирина Елена
Рождение ребёнка
11.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спирина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин ?
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
г. Шуя