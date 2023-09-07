Бловацкий Бернард Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бловацкий Бернард Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940

Отец: Бловацкий Иосиф

Мать: Бловацкая Ядвига

Рождение ребёнка
27.11.1962

Сын: Бловацкий Игорь Бернардович

Мать ребёнка: Подгурская Кристина Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подгурская Кристина Станиславовна

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