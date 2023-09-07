Бловацкий Бернард Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940
Отец: Бловацкий Иосиф
Мать: Бловацкая Ядвига
Рождение ребёнка
27.11.1962
Сын: Бловацкий Игорь Бернардович
Мать ребёнка: Подгурская Кристина Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подгурская Кристина Станиславовна