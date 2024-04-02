Гусев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Гусев Степан

Мать: Гусева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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