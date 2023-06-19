Дроздова (Попова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Попова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

Дата рождения

09.07.1916

Дата смерти

11.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1916

Отец: Попов Василий Александрович

Мать: Попова Клавдия Александровна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.08.1936

Дочь: Калачева Юлия Александровна

Отец ребёнка: Дроздов Александр Александрович

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1945

Сын: Дроздов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Дроздов Александр Александрович

Рождение ребёнка
11.10.1952

Сын: Дроздов Александр Александрович

Отец ребёнка: Дроздов Александр Александрович

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Александр Александрович

Москва 1935
Смерть
11.02.1986
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Видновское кладбище сектор 8 ряд 2 место 12