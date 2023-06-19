Дроздова (Попова) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1916
Дата смерти11.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1916
Рождение ребёнка
27.08.1936
Дочь: Калачева Юлия Александровна
Отец ребёнка: Дроздов Александр Александрович
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1945
Сын: Дроздов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Дроздов Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.10.1952
Сын: Дроздов Александр Александрович
Отец ребёнка: Дроздов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Москва 1935
Смерть
11.02.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Видновское кладбище сектор 8 ряд 2 место 12