Сысоева Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1975

Отец: Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1997

Дочь: Сысоева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Сысоев Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.07.2010

Дочь: Сысоева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Сысоев Андрей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Андрей Евгеньевич