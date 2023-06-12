Сысоева Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1975
Отец: Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1997
Дочь: Сысоева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Сысоев Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.07.2010
Дочь: Сысоева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Сысоев Андрей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно