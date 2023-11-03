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Исаков Федор Алексеевич

Место рождения

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

08.02.1834 ст.

Дата смерти

17.12.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.02.1834
Восприемник: Подъельского прихода деревни Першинской крестьянин Захар Семенович Каракчиев. "Отец Ананий (?)", а восприемницы по непредставлению родителей не было.
Рождение
08.02.1834 ст.

Отец: Исаков Алексей (Алексий) Сергеевич

Мать: Исакова Ксения Ефремовна

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1859 ст.

Сын: Исаков Антоний Федорович

Мать ребёнка: Исакова Степанида

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Исакова Афанасья Федоровна

Мать ребёнка: Исакова Степанида

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Исакова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Исакова Степанида

Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Крестьянин
Смерть
17.12.1908 ст.
Першинская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния
Умер в 75 лет от старости, похоронен 19 декабря.
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