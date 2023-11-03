Исаков Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1834 ст.
Дата смерти17.12.1908 ст.
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.02.1834
Восприемник: Подъельского прихода деревни Першинской крестьянин Захар Семенович Каракчиев. "Отец Ананий (?)", а восприемницы по непредставлению родителей не было.
Рождение
08.02.1834 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1859 ст.
Мать ребёнка: Исакова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Исакова Афанасья Федоровна
Мать ребёнка: Исакова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Исакова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Исакова Степанида
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
17.12.1908 ст.
Умер в 75 лет от старости, похоронен 19 декабря.