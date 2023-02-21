Иулиания Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иулиания Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1898

Дочь: Платонида

Отец ребёнка: Кочетов Иоанн

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кочетов Ананий

Отец ребёнка: Кочетов Иоанн

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кочетов Иоанн

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кочетов Иоанн

Отец ребёнка: Кочетов Иоанн

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Иоанн

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