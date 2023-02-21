Иулиания Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1898
Дочь: Платонида
Отец ребёнка: Кочетов Иоанн
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кочетов Ананий
Отец ребёнка: Кочетов Иоанн
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кочетов Иоанн
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кочетов Иоанн
Отец ребёнка: Кочетов Иоанн
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочетов Иоанн