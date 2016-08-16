Косицына Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицына Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1943

Дата смерти

16.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1963

Сын: Косицын Игорь Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Владимирович

Рождение ребёнка
22.02.1971

Сын: Косицын Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Владимирович

Рождение ребёнка
12.11.1977

Сын: Косицын Павел Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицын Александр Владимирович

Смерть
16.08.2016
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