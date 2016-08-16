Косицына Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1943
Дата смерти16.08.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1963
Сын: Косицын Игорь Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Владимирович
Рождение ребёнка
22.02.1971
Сын: Косицын Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Владимирович
Рождение ребёнка
12.11.1977
Сын: Косицын Павел Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.2016