Гинтер Христиан Христианович
Место рождениясело Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гинтер Христиан
Мать: Гинтер (Пилиц) Христина
Работа или профессия
01.11.1982
Дети брата Фёдора Фёдор и Валентина не были высланы в 1932 г. Он их украл из перессыльного пункта в Оренбурге. В период с 1932 г. по 1935 г. они жили у деда с бабушкой Остер Ивана Ивановича и Гинтер Р... Показать все
Смерть
Неизвестно