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Гинтер Христиан Христианович

Место рождения

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Гинтер (Пилиц) Христина

Работа или профессия
01.11.1982
Дети брата Фёдора Фёдор и Валентина не были высланы в 1932 г. Он их украл из перессыльного пункта в Оренбурге. В период с 1932 г. по 1935 г. они жили у деда с бабушкой Остер Ивана Ивановича и Гинтер Р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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