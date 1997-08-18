Дондуковская (Шадская) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1911 ст.
Дата смерти18.08.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911 ст.
Бракосочетание
26.02.1931
Рождение ребёнка
24.04.1931
Сын: Дондуковский Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Дондуковский Владимир Константинович
Рождение ребёнка
06.04.1939
Сын: Дондуковский Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Дондуковский Владимир Константинович
Смерть
18.08.1997
Тула, город Тула, Тульская область