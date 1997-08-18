Дондуковская (Шадская) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондуковская (Шадская) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Осиновая Гора, город Тула, Тульская область

Дата рождения

08.11.1911 ст.

Дата смерти

18.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911 ст.

Отец: Шадский Василий Никитич

Мать: Шадская Наталья Николаевна

Осиновая Гора, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
26.02.1931

Муж: Дондуковский Владимир Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1931

Сын: Дондуковский Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Дондуковский Владимир Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1939

Сын: Дондуковский Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Дондуковский Владимир Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.08.1997
Тула, город Тула, Тульская область
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