Карпенко Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.01.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
03.04.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Ирина Степановна Белокур
Восприемник
17.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Доримедонт Александрович Или Ефимович Филатов Или Бабиченко
Рождение ребёнка
02.01.1904 ст.

Сын: Карпенко (яковлев) Сильвестр Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQX-V?i=779&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
02.01.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от родов | не исповедана и не приобщена ввиду безсознательного состояния | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P8-F?i=737&cc=3511744... Показать все
Похороны
03.01.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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