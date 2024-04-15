Карпенко Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти02.01.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
03.04.1899 ст.
Ирина Степановна Белокур
Восприемник
17.09.1900 ст.
Доримедонт Александрович Или Ефимович Филатов Или Бабиченко
Рождение ребёнка
02.01.1904 ст.
Сын: Карпенко (яковлев) Сильвестр Яковлевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQX-V?i=779&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1904 ст.
Причина смерти: от родов | не исповедана и не приобщена ввиду безсознательного состояния | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-F9P8-F?i=737&cc=3511744... Показать все
Похороны
03.01.1904 ст.
на кладбище д. Кровной