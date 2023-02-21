Коротенько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротенько Иван

Коротенько Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротенко Александр

Мать: Коротенко ?

Рождение ребёнка
1912

Сын: Коротенко Михаил

Мать ребёнка: Коротенько Елизавета

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.10.1925

Сын: Коротенько Иван

Мать ребёнка: Коротенько Елизавета

Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Прасковья

Мать ребёнка: Коротенько Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Коротенько Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротенько Елизавета

Смерть
1958
Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Причина смерти: утонулв реке Вавилон
Похороны
Неизвестно
Логинова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close