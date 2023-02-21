Коротенько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1958
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротенко Александр
Мать: Коротенко ?
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коротенко Михаил
Мать ребёнка: Коротенько Елизавета
Рождение ребёнка
06.10.1925
Сын: Коротенько Иван
Мать ребёнка: Коротенько Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Прасковья
Мать ребёнка: Коротенько Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Коротенько Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коротенько Елизавета
Смерть
1958
Причина смерти: утонулв реке Вавилон
Похороны
Неизвестно