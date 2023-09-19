Борняков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1979
Сын: Борняков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1980
Сын: Борняков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна
Смерть
2001