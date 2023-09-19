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Борняков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
16.03.1979

Сын: Борняков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1980

Сын: Борняков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна

Смерть
2001

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