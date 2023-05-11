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Душкина Елена Ивановна
Душкина Елена Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1963
Пол
Женский
Отец
Щепин Иван Зиновьевич
1926 г.р.
Мать
Ежова Лидия Николаевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1963
Отец:
Щепин Иван Зиновьевич
Мать:
Ежова Лидия Николаевна
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