Душкина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1963

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1963

Отец: Щепин Иван Зиновьевич

Мать: Ежова Лидия Николаевна