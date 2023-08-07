Анилина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анилина Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.01.1897
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы Анна Ефимовна 02.01.1897 Чермы отец крестьянин Ефим Фомич мать жена Анастасия Дмитриевна крестьянин Хрисанф Филиппович Хворостово жена Анилина Фоминична муж Платон Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Хворостово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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