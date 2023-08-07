Анилина Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.01.1897
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Чермы Анна Ефимовна 02.01.1897 Чермы отец крестьянин Ефим Фомич мать жена Анастасия Дмитриевна крестьянин Хрисанф Филиппович Хворостово жена Анилина Фоминична муж Платон Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Петрович
Место жительства
Неизвестно
Хворостово, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно