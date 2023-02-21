Бойкова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Бойков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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