Бойкова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Андреевка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно