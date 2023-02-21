Шкода (Коломынцева - Мыец) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкода (Коломынцева - Мыец) Марфа Петровна

Шкода (Коломынцева - Мыец) Марфа Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Около 1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1875

Сын: Шкода Григорий Максимович

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Шкода Дария Максимовна

Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович

Смерть
Около 1880 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close