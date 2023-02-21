Шкода (Коломынцева - Мыец) Марфа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиОколо 1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1875
Сын: Шкода Григорий Максимович
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Шкода Дария Максимовна
Отец ребёнка: Шкода Максим Трофимович
Смерть
Около 1880 ст.