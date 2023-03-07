Семёнова Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Савельев Павел Савельевич
Отец ребёнка: Семёнов Савелий Семёнович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Семёнов Савелий Семёнович
Рождение ребёнка
15.03.1908
Сын: Савельев Филипп Савельевич
Отец ребёнка: Семёнов Савелий Семёнович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Савельев Степан Савельевич
Отец ребёнка: Семёнов Савелий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1923