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Силаев Виктор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1956

Дочь: Чернышева Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна

Рождение ребёнка
14.08.1964

Дочь: Жукова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силаева Нина Павловна

Смерть
Неизвестно
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