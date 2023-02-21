Силаев Виктор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1956
Дочь: Чернышева Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1964
Дочь: Жукова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Силаева Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силаева Нина Павловна
Смерть
Неизвестно