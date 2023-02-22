Мурычев Егор Руфьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Мурычев Руфей Матвеев
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Мурычева Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Мурычева Настасья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиклитикия Егорова
Мать ребёнка: Мурычева Настасья Васильевна
Смерть
1868