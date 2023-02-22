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Мурычев Егор Руфьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Мурычев Руфей Матвеев

Мать: Мурычева Прасковья Никитина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мурычев Иван Егорович

Мать ребёнка: Мурычева Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Мурычева Настасья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиклитикия Егорова

Мать ребёнка: Мурычева Настасья Васильевна

Смерть
1868
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