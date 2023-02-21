Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августина Моисеевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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