Феоктистов Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феоктистов Петр Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1924

Дочь: Феоктистова Мария Петровна

Мать ребёнка: Феоктистова Марина Васильевна

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феоктистов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Феоктистова Марина Васильевна

1-е Анпилогово, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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