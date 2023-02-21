Скальская (Дьяченко) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: Дьяченко Николай Александрович
Мать: Дьяченко Светлана
Рождение ребёнка
26.09.2006
Дочь: Скальская Маргарита Максимовна
Отец ребёнка: Скальский Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скальский Арсений Максимович
Отец ребёнка: Скальский Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скальский Максим