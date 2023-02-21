Костюченкова-Чернухина Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Годунова Елена Денисовна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Денис (Демид) Федорович
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно