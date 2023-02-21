Костюченкова-Чернухина Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Марфа Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1770

Муж: Костюченков-Чернухин Денис (Демид) Федорович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Годунова Елена Денисовна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Денис (Демид) Федорович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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