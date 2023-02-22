Косов Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1908
Дата смерти08.10.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908
Отец: Косов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.1974
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область