Косов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косов Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1908

Дата смерти

08.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908

Отец: Косов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.1974
Похороны
Неизвестно
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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