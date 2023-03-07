Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатима-и-Зухра Мухамметкамалова

Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова

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Место рождения

Новые Карамалы, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Около 1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ЭВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: МухамметКамал

Мать: Неизвестно

Новые Карамалы, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1923

Сын: Валеев СайделКирам

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Канделасрар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфина

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Канделасрар

Смерть
Около 1994
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