Фатима-и-Зухра Мухамметкамалова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиОколо 1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: МухамметКамал
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1923
Сын: Валеев СайделКирам
Отец ребёнка: Валеев Канделасрар
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кубяково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валеев Канделасрар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфина
Отец ребёнка: Валеев Канделасрар
Смерть
Около 1994