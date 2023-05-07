Рябков Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябков Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1980

Отец: Рябков Павел Григорьевич

Мать: Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
05.03.2003

Дочь: Рябкова Алёна Викторовна

Мать ребёнка: Дронь Инна Васильевна

Рождение ребёнка
23.02.2012

Дочь: Рябкова Александра Викторовна

Мать ребёнка: Дронь Инна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябкова Алина Викторовна

Мать ребёнка: Дронь Инна Васильевна

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