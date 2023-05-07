Рябков Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1980
Отец: Рябков Павел Григорьевич
Мать: Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
05.03.2003
Дочь: Рябкова Алёна Викторовна
Мать ребёнка: Дронь Инна Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.2012
Дочь: Рябкова Александра Викторовна
Мать ребёнка: Дронь Инна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябкова Алина Викторовна
Мать ребёнка: Дронь Инна Васильевна