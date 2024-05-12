Левинский Ананий (Хананья) Иосифович Около 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левинский Ананий (Хананья) Иосифович

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Место рождения

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

13.06.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Левинский Иосиф (Иосель) Маркович

Мать: Левинская Ксения (Хинья) Будиновна

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
В ревизской сказке 14 апреля 1858 года «o поселенческих детях» указан возраст Хананьи 4 года, а на время предыдущей ревизии (1850 г.) - новорожденный. В записи о смерти 13 июля 1903 года указан возрас... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинская Сарра

Рождение ребёнка
1880

Сын: Левинский Генух Ананиевич

Мать ребёнка: Левинская Сарра

Год рождения вычислен из записи о смерти
Рождение ребёнка
02.02.1882 ст.

Дочь: (Левинская) Брайна Ананиевна

Мать ребёнка: Левинская Сарра

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 78 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1882 г. Лист 2об-3
Рождение ребёнка
18.02.1884 ст.

Дочь: (Левинская) Гитэль Ананиевна

Мать ребёнка: Левинская Сарра

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 2об
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Левинский Самуил Вольф Ананиевич

Мать ребёнка: Левинская Сарра

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 7об-8 | ... Показать все
Рождение ребёнка
10.04.1889 ст.

Сын: Левинский Шолэм Ананиевич

Мать ребёнка: Левинская Сарра

Казачье, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 57об... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1895 ст.

Дочь: (Левинская) Хана-Сося Ананиевна

Мать ребёнка: Левинская Сарра

прииск Николаевский, Казачинская волость, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 11об
Рождение ребёнка
25.06.1897 ст.

Дочь: Зацерман (Левинская) Матильда (Матля) Ананиевна

Мать ребёнка: Левинская Сарра

Место рождения не удается прочитать. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейс... Показать все
Смерть
13.06.1903 ст.
Южная тайга, Енисейский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Причина смерти: Воспаление легких | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 93 - Актовые записи о смерти еврейской си... Показать все

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