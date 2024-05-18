Семенова (Михайлова) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.05.1959
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1959
Отец: Тимофеев Иван Васильвич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1985
Сын: Семенов Ксенофонт Михайлович
Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1986
Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1991
Сын: Семенов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
16.10.1992
Дочь: Тимофеева (Семенова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич
Усун, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Оросина (Семенова) Октябрина Михайловна
Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич