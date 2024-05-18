Семенова (Михайлова) Матрена Ивановна 17.05.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова (Михайлова) Матрена Ивановна

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Место рождения

Кюлекянь, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

17.05.1959

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1959

Отец: Тимофеев Иван Васильвич

Мать: Михайлова Мария Иосифовна

Кюлекянь, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1985

Сын: Семенов Ксенофонт Михайлович

Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1986

Сын: Семенов Айсен Михайлович

Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1991

Сын: Семенов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1992

Дочь: Тимофеева (Семенова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич

Усун, Вилюйский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
2002

Дочь: Оросина (Семенова) Октябрина Михайловна

Отец ребёнка: Семенов Михаил Николаевич

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