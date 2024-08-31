Корявкин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1941
Дочь: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Корявкина Наталья Павловна
Кашарка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно