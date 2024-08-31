Корявкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корявкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корявкина Наталья Павловна

Рождение ребёнка
?.08.1941

Дочь: Болычева (Корякина) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Корявкина Наталья Павловна

Кашарка, Щигровский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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