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Зайцев Валерий Васильевич

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

27.05.1935

Дата смерти

11.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.05.1961

Дочь: Зайцева Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Зайцева Алла Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Алла Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
11.01.1995
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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