Зайцев Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1935
Дата смерти11.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1961
Дочь: Зайцева Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Зайцева Алла Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Алла Ивановна
Смерть
11.01.1995