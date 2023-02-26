Книга Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: ?
Палесская обл.,Петриковский р-он,д.Акрионы,Беларусь
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
д.Акрионы Петриковского р-на Палесской обл.,Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно