Соловьёв Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Павел Александрович

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Место рождения

Алекино, Комаровская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

26.06.1917

Дата смерти

13.10.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Алекино, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
С 1917
Алекино, Комаровская волость, Кинешемский уезд
Место жительства
По 1934
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1940 по 1996
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
13.10.1996
Пермь, Пермский, Пермский край
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