Соловьёв Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения26.06.1917
Дата смерти13.10.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Место жительства
По 1934
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1940 по 1996
Смерть
13.10.1996