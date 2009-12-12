Ахмеджанов Малек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеджанов Малек

Место рождения

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

?.10.1930

Дата смерти

12.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1930

Отец: Мустафин Ахмеджан Имам-Хатыйб

Мать: Ахмеджанова Фатима

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
18.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахмеджанова Зиннура

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
12.12.2009
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Похороны
Неизвестно
шубино каберляр осте
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