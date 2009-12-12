Ахмеджанов Малек
Место рожденияс. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения?.10.1930
Дата смерти12.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1930
Отец: Мустафин Ахмеджан Имам-Хатыйб
Мать: Ахмеджанова Фатима
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
18.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахмеджанова Зиннура
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Смерть
12.12.2009
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Похороны
Неизвестно
шубино каберляр осте