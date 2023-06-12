Владимир father — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир father

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил grandfather

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна mother

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кира

Мать ребёнка: Татьяна mother

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара daughter,sister

Мать ребёнка: Татьяна mother

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Мать ребёнка: Татьяна mother