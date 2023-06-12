Владимир father
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил grandfather
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна mother
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кира
Мать ребёнка: Татьяна mother
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара daughter,sister
Мать ребёнка: Татьяна mother
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Мать ребёнка: Татьяна mother