Мохначев Иван Иванович
Место рожденияст. Елань Сталинградская обл.
Дата рождения07.04.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1900
Отец: Мохначев Иван
ст. Елань Сталинградская обл.
Рождение ребёнка
01.09.1933
Сын: Мохначев Сергей
Мать ребёнка: Мохначева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мохначев Дмитрий
Мать ребёнка: Мохначева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохначева Людмила
Смерть
Неизвестно