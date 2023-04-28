Мохначев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохначев Иван Иванович

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Место рождения

ст. Елань Сталинградская обл.

Дата рождения

07.04.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1900

Отец: Мохначев Иван

Мать: Мохначева Ираида Петровна

ст. Елань Сталинградская обл.
Рождение ребёнка
01.09.1933

Сын: Мохначев Сергей

Мать ребёнка: Мохначева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мохначев Дмитрий

Мать ребёнка: Мохначева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохначева Людмила

Смерть
Неизвестно
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