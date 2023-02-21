Балыбердин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балыбердин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1980

Сын: Балыбердин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Балыбердина Галина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Балыбердина Галина Викторовна

Смерть
Неизвестно
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