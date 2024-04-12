Верхотурова (Наседкина) Платонида Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипенко Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обухова Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Илларион (Валентин) Егорович
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельченко Анна Егоровна
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Михаил Егорович
Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно