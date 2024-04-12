Верхотурова (Наседкина) Платонида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова (Наседкина) Платонида Афанасьевна

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Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

29.03.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896 ст.

Отец: Наседкин Афанасий Гаврилович

Мать: Наседкина Анна Петровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипенко Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обухова Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Илларион (Валентин) Егорович

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельченко Анна Егоровна

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Михаил Егорович

Отец ребёнка: Верхотуров Егор Герасимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Егор Герасимович

Смерть
Неизвестно
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