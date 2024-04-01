Блохин Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохин Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1961

Дата смерти

Около 2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
07.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
Около 2016
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Кривой Рог, Дніпропетровська область

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