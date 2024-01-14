Махонина Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Махонин Абрам
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Махонин Абрам
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Махонин Абрам
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Махонин Трофим
Отец ребёнка: Махонин Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махонин Абрам
Смерть
1897