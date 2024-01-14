Махонина Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонина Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1854 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Махонин Абрам

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Махонин Абрам

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Махонин Абрам

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Махонин Трофим

Отец ребёнка: Махонин Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махонин Абрам

Смерть
1897
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