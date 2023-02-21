Гак Феодор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1809 и 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1825
Отец: Гак Филипп
Мать: Гак Жена Филиппа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гак Матрона Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гак Иван Феодорович
Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна
Смерть
Неизвестно