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Гак Феодор Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1809 и 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1825

Отец: Гак Филипп

Мать: Гак Жена Филиппа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Демьян Феодорович

Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гак Матрона Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Иван Феодорович

Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Димитрий Феодорович

Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Стефан Феодорович

Мать ребёнка: Гак Матрона Павловна

Смерть
Неизвестно
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